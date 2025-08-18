Удар рф по Запорожью: трое погибших, 20 раненых
Киев • УНН
В результате российского удара по Запорожью 18 августа погибли три человека, 20 получили ранения. Среди пострадавших есть 17-летний парень, многие раненые находятся в тяжелом состоянии.
В результате российского удара по Запорожью 18 августа погибли три человека, еще 20 получили ранения. Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Глава военной администрации отметил, что многие раненые находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших оказался и 17-летний парень.
Часть пострадавших сейчас в операционных. Медики делают все возможное для сохранения их жизни и здоровья
Позже он уточнил, что на данный момент пострадали 20 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Также он сообщил, что мужчина, которого спасатели вытащили из провала, к сожалению, умер.
Напомним
УНН передавал, что после атаки рф на областной центр, два человека в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинские учреждения Запорожья. Количество пострадавших растет.