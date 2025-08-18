$41.340.11
Удар рф по Запорожью: трое погибших, 20 раненых

Киев • УНН

 • 1234 просмотра

В результате российского удара по Запорожью 18 августа погибли три человека, 20 получили ранения. Среди пострадавших есть 17-летний парень, многие раненые находятся в тяжелом состоянии.

Удар рф по Запорожью: трое погибших, 20 раненых

В результате российского удара по Запорожью 18 августа погибли три человека, еще 20 получили ранения. Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Глава военной администрации отметил, что многие раненые находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших оказался и 17-летний парень.

Часть пострадавших сейчас в операционных. Медики делают все возможное для сохранения их жизни и здоровья

- написал Федоров.

Позже он уточнил, что на данный момент пострадали 20 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Также он сообщил, что мужчина, которого спасатели вытащили из провала, к сожалению, умер.

Напомним

УНН передавал, что после атаки рф на областной центр, два человека в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинские учреждения Запорожья. Количество пострадавших растет.

Евгений Устименко

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
Ребенок
Telegram
Иван Федоров
Запорожье