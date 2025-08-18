Уже 6 постраждалих у Запоріжжі внаслідок атаки рф, серед них підліток

$41.450.00
48.440.00
ukenru
03:44 • 8622 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 26246 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 46303 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 87565 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 138142 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 88786 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 86122 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 67700 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 55326 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248635 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
67%
748мм
Популярнi новини
Літак Condor з понад 270 пасажирами ледь не розбився через загоряння двигуна: здійснено аварійну посадкуPhoto17 серпня, 23:48 • 7934 перегляди
"Вдарити по путіну молотом": віцепрезидент США в часи першої каденції Трампа виступив із жорстким закликом до колишнього боса18 серпня, 00:30 • 4844 перегляди
Сенатори США пропонують визнати рф та білорусь спонсорами тероризму через викрадення українських дітей02:03 • 9796 перегляди
Сумщина під атакою дронів: удари завдано по цивільній інфраструктурі02:08 • 13203 перегляди
Україну накриє хмарність та дощі: Де чекати гроз у перший день тижняPhoto04:09 • 12346 перегляди
Публікації
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 87541 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 379312 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 329081 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 332079 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 338305 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дитина
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Донецька область
Луганська область
Реклама
УНН Lite
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 32150 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 27467 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 63128 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 51995 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 119795 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Truth Social
Fox News
Financial Times

Уже 6 постраждалих у Запоріжжі внаслідок атаки рф, серед них підліток

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Шість людей, включаючи двох у тяжкому стані, госпіталізовані до медичних закладів Запоріжжя після атаки на обласний центр. Кількість постраждалих, які потребують допомоги лікарів, зростає.

Уже 6 постраждалих у Запоріжжі внаслідок атаки рф, серед них підліток

Шість людей у Запоріжжі госпіталізовані внаслідок атаки рф, двоє - у тяжкому стані, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Шість людей, з них двоє в тяжкому стані ушпиталені до медичних закладів Запоріжжя. Це постраждалі внаслідок атаки на обласний центр

- написав Федоров.

За даними ДСНС, серед 6 постраждалих у Запоріжжі є один підліток.

"Виникло займання торгівельних павільйонів на площі 500 кв. м. Рятувальники ліквідовують пожежі. На місці працюють усі екстрені служби", - вказали у ДСНС у соцмережах.

Кількість людей, яким знадобилася допомога лікарів, зі слів Федорова, збільшується.

Юлія Шрамко

Війна
Запоріжжя