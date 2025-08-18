Уже 6 постраждалих у Запоріжжі внаслідок атаки рф, серед них підліток
Київ • УНН
Шість людей, включаючи двох у тяжкому стані, госпіталізовані до медичних закладів Запоріжжя після атаки на обласний центр. Кількість постраждалих, які потребують допомоги лікарів, зростає.
Шість людей у Запоріжжі госпіталізовані внаслідок атаки рф, двоє - у тяжкому стані, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
За даними ДСНС, серед 6 постраждалих у Запоріжжі є один підліток.
"Виникло займання торгівельних павільйонів на площі 500 кв. м. Рятувальники ліквідовують пожежі. На місці працюють усі екстрені служби", - вказали у ДСНС у соцмережах.
Кількість людей, яким знадобилася допомога лікарів, зі слів Федорова, збільшується.