Уже 6 пострадавших в Запорожье в результате атаки рф, среди них подросток
Киев • УНН
Шесть человек, включая двух в тяжелом состоянии, госпитализированы в медицинские учреждения Запорожья после атаки на областной центр. Количество пострадавших, нуждающихся в помощи врачей, растет.
Шесть человек в Запорожье госпитализированы в результате атаки рф, двое - в тяжелом состоянии, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Шесть человек, из них двое в тяжелом состоянии, госпитализированы в медицинские учреждения Запорожья. Это пострадавшие в результате атаки на областной центр
По данным ГСЧС, среди 6 пострадавших в Запорожье есть один подросток.
"Возникло возгорание торговых павильонов на площади 500 кв. м. Спасатели ликвидируют пожары. На месте работают все экстренные службы", - указали в ГСЧС в соцсетях.
Количество людей, которым понадобилась помощь врачей, по словам Федорова, увеличивается.