Удар по ТЦ у Харкові росіяни завдали дроном з меш-модемом і бачили ціль, кількість постраждалих зросла - прокуратура
Київ • УНН
Російський БпЛА влучив у торговельний центр Харкова, загинув чоловік. Поранень зазнали троє жінок і двоє чоловіків.
У Харкові до п'яти зросла кількість постраждалих внаслідок атаки ворожого безпілотника на торговельний центр, відомо про загиблого чоловіка, повідомили у Харківській обласній прокуратурі у четвер, пише УНН.
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За даними слідства, вдень 27 серпня зафіксовано влучання БпЛА по торговельному центру в Харкові. За попередніми даними, російська армія застосувала безпілотник типу "Герань-4 Сікер".
"Унаслідок атаки загинув чоловік. Троє жінок та двоє чоловіків отримали поранення", - повідомили у прокуратурі.
5 постраждалих підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у соцмережах.
Як уточнив начальник управління Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко у коментарі місцевому ЗМІ, "постраждалі особи - це відвідувачі гіпермаркету".
"Щодо БПЛА - це "Герань-4 Сікер", він був із меш-модемом, з камерою обладнаний, і здійснив цілеспрямований удар безпосередньо по цивільному об'єкту, коли тут перебували відвідувачі, - сказав Борисенко. - росіяни під час нанесення удару бачили безпосередньо ціль і завдавали цілеспрямовано удару по цивільному об'єкту".
Будівля зазнала пошкоджень, вказали у прокуратурі.
Місцеві ЗМІ та телеграм-канали повідомляють, що йдеться про "Епіцентр".
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).