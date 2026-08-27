Удар по ТЦ в Харькове россияне нанесли дроном с меш-модемом и видели цель, число пострадавших выросло - прокуратура

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В Харькове до пяти возросло количество пострадавших в результате атаки вражеского беспилотника на торговый центр, известно о погибшем мужчине, сообщили в Харьковской областной прокуратуре в четверг, пишет УНН.

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По данным следствия, днем 27 августа зафиксировано попадание БПЛА по торговому центру в Харькове. По предварительным данным, российская армия применила беспилотник типа "Герань-4 Сикер".

"В результате атаки погиб мужчина. Три женщины и двое мужчин получили ранения", - сообщили в прокуратуре.

5 пострадавших подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях.

Как уточнил начальник управления Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко в комментарии местному СМИ, "пострадавшие лица - это посетители гипермаркета".

"Что касается БПЛА - это "Герань-4 Сикер", он был с меш-модемом, оборудован камерой и осуществил целенаправленный удар непосредственно по гражданскому объекту, когда здесь находились посетители, - сказал Борисенко. - россияне во время нанесения удара непосредственно видели цель и целенаправленно наносили удар по гражданскому объекту".

Здание получило повреждения, указали в прокуратуре.

Местные СМИ и телеграм-каналы сообщают, что речь идет об "Эпицентре".

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).