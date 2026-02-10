Удар рф по Слов'янську 10 лютого: кількість поранених зросла до 16 людей

$43.030.02
51.120.36
ukenru
12:47 • 34 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
12:43 • 168 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
12:23 • 2496 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
09:19 • 10841 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 22852 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 32303 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 29498 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 27080 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 22652 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 19896 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3м/с
42%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Найкасовіший фільм студії A24: "Марті Супрім" Тімоті Шаламе очолив світові збори 10 лютого, 02:57 • 8332 перегляди
Японія приєднається до ініціативи НАТО PURL для підтримки України озброєнням10 лютого, 04:59 • 19410 перегляди
Адміністрація Трампа скасовує ключову політику обмеження викидів у межах масштабного перегляду екологічних норм10 лютого, 05:20 • 7736 перегляди
Генштаб оновив дані про втрати рф: за добу ліквідовано майже тисячу окупантів та 33 артсистемиPhoto10 лютого, 06:01 • 13307 перегляди
Молотком і сокирою вбив п'ятьох людей у місці проживання переселенців: на Рівненщині затримали 72-річного чоловікаPhotoVideo08:49 • 13042 перегляди
Публікації
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
12:23 • 2496 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки12:05 • 2266 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 30815 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 38942 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 76962 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Джей Ді Венс
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Донецька область
Село
Реклама
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 15362 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 17123 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 17360 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 43645 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 45696 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Серіали
Шахед-136

Удар рф по Слов'янську 10 лютого: кількість поранених зросла до 16 людей

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Внаслідок російського удару шістьма "ФАБ-250" по Слов'янську 10 лютого кількість поранених цивільних збільшилася до 16. Також загинули матір з 11-річною донькою.

Удар рф по Слов'янську 10 лютого: кількість поранених зросла до 16 людей
Фото: Донецька обласна прокуратура

Внаслідок російського удару по Слов’янську Донецької області 10 лютого кількість поранених цивільних збільшилась до 16. Про це повідомляє УНН з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Деталі

Станом на 14:00 кількість поранених цивільних збільшилась до 16. Сьогодні війська рф завдали ударів по Слов’янську шістьма "ФАБ-250" з УМПК. Також загинули матір з 11-річною донькою

- йдеться в повідомленні.

Контекст

Внаслідок авіаудару рф по Слов'янську загинули мати та дитина. Вранці 10 лютого повідомлялось, що ще 8 людей отримали поранення, серед них семирічна дівчинка.

Нагадаємо

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині одного російського інформатора. Ним виявився 33-річний працівник регіональної філії АТ "Укрзалізниця".

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Війна в Україні
Донецька область
Слов'янськ
Українська залізниця
Служба безпеки України