Удар рф по Слов'янську 10 лютого: кількість поранених зросла до 16 людей

Фото: Донецька обласна прокуратура

Внаслідок російського удару по Слов’янську Донецької області 10 лютого кількість поранених цивільних збільшилась до 16. Про це повідомляє УНН з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Деталі

Станом на 14:00 кількість поранених цивільних збільшилась до 16. Сьогодні війська рф завдали ударів по Слов’янську шістьма "ФАБ-250" з УМПК. Також загинули матір з 11-річною донькою - йдеться в повідомленні.

Контекст

Внаслідок авіаудару рф по Слов'янську загинули мати та дитина. Вранці 10 лютого повідомлялось, що ще 8 людей отримали поранення, серед них семирічна дівчинка.

Нагадаємо

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині одного російського інформатора. Ним виявився 33-річний працівник регіональної філії АТ "Укрзалізниця".