Удар рф по Слов'янську 10 лютого: кількість поранених зросла до 16 людей
Київ • УНН
Внаслідок російського удару шістьма "ФАБ-250" по Слов'янську 10 лютого кількість поранених цивільних збільшилася до 16. Також загинули матір з 11-річною донькою.
Внаслідок російського удару по Слов’янську Донецької області 10 лютого кількість поранених цивільних збільшилась до 16. Про це повідомляє УНН з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
Деталі
Станом на 14:00 кількість поранених цивільних збільшилась до 16. Сьогодні війська рф завдали ударів по Слов’янську шістьма "ФАБ-250" з УМПК. Також загинули матір з 11-річною донькою
Контекст
Внаслідок авіаудару рф по Слов'янську загинули мати та дитина. Вранці 10 лютого повідомлялось, що ще 8 людей отримали поранення, серед них семирічна дівчинка.
Нагадаємо
Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині одного російського інформатора. Ним виявився 33-річний працівник регіональної філії АТ "Укрзалізниця".