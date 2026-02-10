Удар рф по Славянску 10 февраля: число раненых возросло до 16 человек

Фото: Донецкая областная прокуратура

В результате российского удара по Славянску Донецкой области 10 февраля количество раненых гражданских увеличилось до 16. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Детали

По состоянию на 14:00 количество раненых гражданских увеличилось до 16. Сегодня войска рф нанесли удары по Славянску шестью "ФАБ-250" с УМПК. Также погибли мать с 11-летней дочерью - говорится в сообщении.

Контекст

В результате авиаудара рф по Славянску погибли мать и ребенок. Утром 10 февраля сообщалось, что еще 8 человек получили ранения, среди них семилетняя девочка.

Напомним

Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области одного российского информатора. Им оказался 33-летний работник регионального филиала АО "Укрзализныця".