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Удар рф по пʼятиповерхівці у Кривому Розі: показали наслідки

Київ • УНН

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У Кривому Розі внаслідок ворожого удару по п'ятиповерхівці частково зруйновано дах та сходову клітину. Рятувальники врятували 7 людей, вивели 26 осіб, попередньо постраждала 1 людина.

У Кривому Розі Дніпропетровської області із пошкодженого внаслідок ворожого удару п'ятиповерхового будинку врятували семеро людей. За попередньою інформацією, одна людина постраждала. Наслідки удару показали в ДСНС у Telegram, передає УНН

Вранці ворог влучив по пʼятиповерхівці у Кривому Розі. Частково зруйновано дах будинку та сходову клітину в одному з підʼїздів. Надзвичайники врятували 7 людей, ще 26 осіб вивели у безпечне місце. Попередньо, постраждала 1 людина

- йдеться у повідомленні ДСНС.

На місці працюють психологи ДСНС, надають необхідну допомогу людям.

82-річна жінка постраждала від російської атаки на Кривий Ріг10.10.24, 09:35 • 12460 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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