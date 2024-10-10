Удар рф по пʼятиповерхівці у Кривому Розі: показали наслідки
Київ • УНН
У Кривому Розі внаслідок ворожого удару по п'ятиповерхівці частково зруйновано дах та сходову клітину. Рятувальники врятували 7 людей, вивели 26 осіб, попередньо постраждала 1 людина.
У Кривому Розі Дніпропетровської області із пошкодженого внаслідок ворожого удару п'ятиповерхового будинку врятували семеро людей. За попередньою інформацією, одна людина постраждала. Наслідки удару показали в ДСНС у Telegram, передає УНН.
Вранці ворог влучив по пʼятиповерхівці у Кривому Розі. Частково зруйновано дах будинку та сходову клітину в одному з підʼїздів. Надзвичайники врятували 7 людей, ще 26 осіб вивели у безпечне місце. Попередньо, постраждала 1 людина
На місці працюють психологи ДСНС, надають необхідну допомогу людям.
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