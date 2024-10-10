82-річна жінка постраждала від російської атаки на Кривий Ріг
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Кривий Ріг постраждала 82-річна жінка, її госпіталізували. Пожежу через пошкодження газопроводу загасили, аварійна бригада ліквідувала виток газу.
У Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок російської атаки постраждала 82-річна жінка, її госпіталізували. Пожежу через пошкодження газопроводу загасили, повідомив у четвер голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Через російську атаку на Кривий Ріг постраждала 82-річна жінка. Її госпіталізували. На щастя, стан лікарі оцінюють, як задовільний
Також він розповів, що пожежу, яка виникла через пошкодження газопроводу, вгамували. Аварійна бригада ліквідувала виток газу.
Раніше повідомлялось, що у Кривому Розі у Дніпропетровській області внаслідок атаки російських військ зруйновано сходову клітку в під'їзді пошкодженого житлового будинку, врятовано шестеро людей, пошкоджено газопровід.