82-летняя женщина пострадала от российской атаки на Кривой Рог
Киев • УНН
В результате российской атаки на Кривой Рог пострадала 82-летняя женщина, ее госпитализировали. Пожар из-за повреждения газопровода потушили, аварийная бригада ликвидировала утечку газа.
В Кривом Роге Днепропетровской области в результате российской атаки пострадала 82-летняя женщина, ее госпитализировали. Пожар из-за повреждения газопровода потушили, сообщил в четверг председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Из-за российской атаки на Кривой Рог пострадала 82-летняя женщина. Ее госпитализировали. К счастью, состояние врачи оценивают, как удовлетворительное
Также он рассказал, что пожар, который возник из-за повреждения газопровода, утихомирили. Аварийная бригада ликвидировала утечку газа.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге в Днепропетровской области в результате атаки российских войск разрушена лестничная клетка в подъезде поврежденного жилого дома, спасены шесть человек, поврежден газопровод.