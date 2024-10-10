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Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света
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Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С
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Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"
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Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

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В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп
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В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп

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Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении
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Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении

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«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского
9 октября 2024, 06:39  •  110890 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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82-летняя женщина пострадала от российской атаки на Кривой Рог

82-летняя женщина пострадала от российской атаки на Кривой Рог

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 06:35  •  3598 просмотра

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В результате российской атаки на Кривой Рог пострадала 82-летняя женщина, ее госпитализировали. Пожар из-за повреждения газопровода потушили, аварийная бригада ликвидировала утечку газа.

В Кривом Роге Днепропетровской области в результате российской атаки пострадала 82-летняя женщина, ее госпитализировали. Пожар из-за повреждения газопровода потушили, сообщил в четверг председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН

Из-за российской атаки на Кривой Рог пострадала 82-летняя женщина. Ее госпитализировали. К счастью, состояние врачи оценивают, как удовлетворительное

- написал Лысак. 

Также он рассказал, что пожар, который возник из-за повреждения газопровода, утихомирили. Аварийная бригада ликвидировала утечку газа.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге в Днепропетровской области в результате атаки российских войск разрушена лестничная клетка в подъезде поврежденного жилого дома, спасены шесть человек, поврежден газопровод. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
krivoi-rogКривой Рог