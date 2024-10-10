82-летняя женщина пострадала от российской атаки на Кривой Рог

В Кривом Роге Днепропетровской области в результате российской атаки пострадала 82-летняя женщина, ее госпитализировали. Пожар из-за повреждения газопровода потушили, сообщил в четверг председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Из-за российской атаки на Кривой Рог пострадала 82-летняя женщина. Ее госпитализировали. К счастью, состояние врачи оценивают, как удовлетворительное - написал Лысак.

Также он рассказал, что пожар, который возник из-за повреждения газопровода, утихомирили. Аварийная бригада ликвидировала утечку газа.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге в Днепропетровской области в результате атаки российских войск разрушена лестничная клетка в подъезде поврежденного жилого дома, спасены шесть человек, поврежден газопровод.