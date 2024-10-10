Удар рф по пятиэтажке в Кривом Роге: показали последствия

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Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света
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Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света

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Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С
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Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"
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Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

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В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп
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В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп

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Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении
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Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении

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«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского
9 октября 2024, 06:39  •  110894 просмотра

«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского

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Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход
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Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход

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Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки
8 октября 2024, 12:55  •  129660 просмотра

Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки

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В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу
8 октября 2024, 11:11  •  128330 просмотра

В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу

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Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
8 октября 2024, 11:01  •  167875 просмотра

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Удар рф по пятиэтажке в Кривом Роге: показали последствия

Удар рф по пятиэтажке в Кривом Роге: показали последствия

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 07:05  •  489 просмотра

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В Кривом Роге в результате вражеского удара по пятиэтажке частично разрушена крыша и лестничная клетка. Спасатели спасли 7 человек, вывели 26 человек, предварительно пострадал 1 человек.

В Кривом Роге Днепропетровской области из поврежденного в результате вражеского удара пятиэтажного дома спасли семь человек. По предварительной информации, один человек пострадал. Последствия удара показали в ГСЧС в Telegram, передает УНН

Утром враг попал по пятиэтажке в Кривом Роге. Частично разрушена крыша дома и лестничная клетка в одном из подъездов. Чрезвычайники спасли 7 человек, еще 26 человек вывели в безопасное место. Предварительно, пострадал 1 человек

- говорится в сообщении ГСЧС.

На месте работают психологи ГСЧС, оказывают необходимую помощь людям.

82-летняя женщина пострадала от российской атаки на Кривой Рог10 октября 2024, 06:35 • 3614 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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