Удар рф по пятиэтажке в Кривом Роге: показали последствия

В Кривом Роге Днепропетровской области из поврежденного в результате вражеского удара пятиэтажного дома спасли семь человек. По предварительной информации, один человек пострадал. Последствия удара показали в ГСЧС в Telegram, передает УНН.

Утром враг попал по пятиэтажке в Кривом Роге. Частично разрушена крыша дома и лестничная клетка в одном из подъездов. Чрезвычайники спасли 7 человек, еще 26 человек вывели в безопасное место. Предварительно, пострадал 1 человек - говорится в сообщении ГСЧС.

На месте работают психологи ГСЧС, оказывают необходимую помощь людям.

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