Удар рф по Києву: рятувальники завершили роботу і допомогли постраждалим
Київ • УНН
У Святошинському районі Києва завершено аварійно-рятувальні роботи після російського удару 7 вересня. Вивезено понад 360 тонн сміття, психологічну допомогу отримала 171 особа.
У Святошинському районі Києва завершили аварійно-рятувальні роботи після російського удару 7 вересня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.
Деталі
Рятувальники на місці удару розібрали та вивезли понад 360 тонн сміття і будівельних конструкцій. До робіт залучили близько 130 рятувальників та 21 одиниця техніки ДСНС.
Також психологи надали допомогу 171 людині.
Нагадаємо
У ніч проти 7 вересня росія атакувала столицю України. Наслідки ворожого обстрілу зафіксовано в різних районах міста. Міська влада повідомила про загиблих, поранених, численні пожежі, руйнування.
Окрім цього, підтверджена загибель двох людей - молодої жінки та її двомісячного сина.