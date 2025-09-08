$41.220.13
Эксклюзив
12:10 • 88 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
09:57 • 6938 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
08:37 • 14110 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
06:26 • 19414 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 24754 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 38929 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 60833 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 75240 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 79684 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 125065 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Удар рф по Киеву: спасатели завершили работу и помогли пострадавшим

Киев • УНН

 • 214 просмотра

В Святошинском районе Киева завершены аварийно-спасательные работы после российского удара 7 сентября. Вывезено более 360 тонн мусора, психологическую помощь получил 171 человек.

Удар рф по Киеву: спасатели завершили работу и помогли пострадавшим

В Святошинском районе Киева завершены аварийно-спасательные работы после российского удара 7 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Детали

Спасатели на месте удара разобрали и вывезли более 360 тонн мусора и строительных конструкций. К работам привлекли около 130 спасателей и 21 единицу техники ГСЧС.

Также психологи оказали помощь 171 человеку.

Напомним

В ночь на 7 сентября россия атаковала столицу Украины. Последствия вражеского обстрела зафиксированы в разных районах города. Городские власти сообщили о погибших, раненых, многочисленных пожарах, разрушениях.

Кроме этого, подтверждена гибель двух человек - молодой женщины и ее двухмесячного сына.

Евгений Устименко

