Удар рф по Киеву: спасатели завершили работу и помогли пострадавшим
Киев • УНН
В Святошинском районе Киева завершены аварийно-спасательные работы после российского удара 7 сентября. Вывезено более 360 тонн мусора, психологическую помощь получил 171 человек.
В Святошинском районе Киева завершены аварийно-спасательные работы после российского удара 7 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
Детали
Спасатели на месте удара разобрали и вывезли более 360 тонн мусора и строительных конструкций. К работам привлекли около 130 спасателей и 21 единицу техники ГСЧС.
Также психологи оказали помощь 171 человеку.
Напомним
В ночь на 7 сентября россия атаковала столицу Украины. Последствия вражеского обстрела зафиксированы в разных районах города. Городские власти сообщили о погибших, раненых, многочисленных пожарах, разрушениях.
Кроме этого, подтверждена гибель двух человек - молодой женщины и ее двухмесячного сына.