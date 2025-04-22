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Удар рф по Харкову: кількість постраждалих зросла до 10 осіб

Київ • УНН

 • 3300 перегляди

Внаслідок атаки російських БПЛА 22 квітня у Харкові кількість поранених зросла до 10 осіб. Місто було атаковане 13 ворожими безпілотниками, пошкоджено понад сотню житлових приміщень.

Удар рф по Харкову: кількість постраждалих зросла до 10 осіб

У Харкові кількість постраждалих внаслідок атаки російськими БПЛА 22 квітня зросла до 10 людей. Про це повідомив у Telegram міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

За уточненою інформацією нашого Ситуаційного центру, Харків був атакований 13-ма ворожими БПЛА. Поранених на даний момент 10 постраждалих

– написав Терехов.

Нагадаємо

росіяни атакували Харків 22 квітня безпілотними літальними апаратами. Повідомлялось, що вони використали 16 БПЛА: понад сотня житлових приміщень залишились без вікон через атаку. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв про 9 постраждалих, з них 5 опинились в шпиталях.

Чиновник зазначив, що серйозних руйнувань комунікацій у постраждалих будинках немає, всі вони збережені та під'єднані.

Раніше УНН писав, що внаслідок масованої атаки російських військ дронами на Харків кількість постраждалих зросла до 8.

Євген Устименко

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