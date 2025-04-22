Масована атака рф дронами на Харків залишила 8 постраждалих: показали наслідки
Київ • УНН
Російські дрони атакували Харків та область, поранено 8 людей. Зафіксовано щонайменше 12 влучань у чотирьох районах міста, виникли пожежі, пошкоджено будинки та авто.
Внаслідок масованої атаки російських військ дронами на Харків кількість постраждалих зросла до 8, повідомили у ГУНП в області та у ДСНС України у вівторок, пише УНН.
Російські окупанти завдали удару БпЛА по Харкову та області. За попередніми даними постраждали 8 людей
У поліції Харківщини уточнили, що вісім людей постраждали внаслідок масованої ворожої атаки дронами у Харкові. "Постраждали вісім людей, з яких шість доставлені до лікарні. Двом громадянам надана допомога на місці", - зазначили у поліції.
"Попередньо, зафіксовано щонайменше 12 влучань російських БпЛА. Під удар потрапили чотири райони міста", - вказали у поліції.
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, у період з 12:55 до 13:36 зафіксовано масований обстріл безпілотниками типу "Шахед" у чотирьох районах міста Харків: Шевченківський, Салтівський, Київський, Новобаварський.
Зокрема, як повідомили у поліції, у Київському районі зафіксовано влучання безпілотника у дорожнє покриття, внаслідок чого загорівся автомобіль.
За даними ДСНС, через атаку рф виникли пожежі: горіли приватний будинок, складська і господарча будівлі, автомобілі та суха трава. Рятувальники приборкали вогонь. "Триває ліквідація наслідків атаки", - зазначили у ДСНС.
Раніше було відомо про 7 постраждалих внаслідок атаки рф на Харків.