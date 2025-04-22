Масована атака рф дронами на Харків залишила 8 постраждалих: показали наслідки

$41.380.02
47.770.74
ukenru
НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі
13:40 • 10173 перегляди

НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі

Ексклюзив
09:55 • 28700 перегляди

У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів

08:27 • 61959 перегляди

Ватикан оголосив дату похорону Папи: церемонія відбудеться в суботу

Ексклюзив
22 квітня, 07:51 • 103482 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС

21 квітня, 16:24 • 91170 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

Ексклюзив
21 квітня, 14:32 • 211023 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою

21 квітня, 13:43 • 103408 перегляди

Сирський: росіяни намагаються вибити Сили оборони з курщини та захопити прикордонні території Сумщини, наступ ворога зірвано

Ексклюзив
21 квітня, 13:37 • 82684 перегляди

У Раді проти передачі землі НААН до Фонду держмайна, бо це призведе до підриву продовольчої і економічної безпеки

Ексклюзив
21 квітня, 13:18 • 67669 перегляди

З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт

Ексклюзив
21 квітня, 13:11 • 42030 перегляди

У Раді вимагають аудиту держземель, які були передані Фонду держмайна для подальшої здачі в оренду

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+25°
2.7м/с
21%
750 мм
Популярнi новини

Трамп анонсував план мирного врегулювання війни в Україні: NY Post дізнався, що кажуть в адміністрації щодо питання "землі"

22 квітня, 05:22 • 68356 перегляди

Нічна атака рф зачепила один район Київщини: показали наслідки

22 квітня, 06:01 • 63652 перегляди

На Сумщині з-під завалів дістали песика після нічного удару рф - ДСНС

22 квітня, 07:13 • 39971 перегляди

На Київщині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів

22 квітня, 07:13 • 49744 перегляди

Майкл Бей та Сідні Свіні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

22 квітня, 07:54 • 54638 перегляди
Публікації

НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі

13:40 • 10142 перегляди

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

12:23 • 18378 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС
Ексклюзив

22 квітня, 07:51 • 103448 перегляди

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

21 квітня, 15:15 • 103244 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою
Ексклюзив

21 квітня, 14:32 • 210998 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Іван Федоров

Ілон Маск

Олег Синєгубов

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Київ

Харків

Запоріжжя

Сполучені Штати

Реклама
УНН Lite

Клуні заявив, що за 11 років у шлюбі жодного разу не сварився з дружиною

10:22 • 19511 перегляди

"Врятували $65 000" залишків гонорару: Себастіан Стен зізнався про проблеми з робою перед роллю в Marvel

09:58 • 18628 перегляди

Майкл Бей та Сідні Свіні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

22 квітня, 07:54 • 55067 перегляди

Гейлі Бібер поділилася зворушливими фото з сином Джеком на Великдень

21 квітня, 13:36 • 41702 перегляди

Викрали прикраси на €10 млн: "дідусі"-грабіжники Кім Кардаш'ян постануть перед судом

21 квітня, 12:58 • 44645 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Telegram

ChatGPT

Долар США

Tesla Model Y

Масована атака рф дронами на Харків залишила 8 постраждалих: показали наслідки

Київ • УНН

 • 2950 перегляди

Російські дрони атакували Харків та область, поранено 8 людей. Зафіксовано щонайменше 12 влучань у чотирьох районах міста, виникли пожежі, пошкоджено будинки та авто.

Масована атака рф дронами на Харків залишила 8 постраждалих: показали наслідки

Внаслідок масованої атаки російських військ дронами на Харків кількість постраждалих зросла до 8, повідомили у ГУНП в області та у ДСНС України у вівторок, пише УНН.

Російські окупанти завдали удару БпЛА по Харкову та області. За попередніми даними постраждали 8 людей

- повідомили у ДСНС.

У поліції Харківщини уточнили, що вісім людей постраждали внаслідок масованої ворожої атаки дронами у Харкові. "Постраждали вісім людей, з яких шість доставлені до лікарні. Двом громадянам надана допомога на місці", - зазначили у поліції.

"Попередньо, зафіксовано щонайменше 12 влучань російських БпЛА. Під удар потрапили чотири райони міста", - вказали у поліції.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, у період з 12:55 до 13:36 зафіксовано масований обстріл безпілотниками типу "Шахед" у чотирьох районах міста Харків: Шевченківський, Салтівський, Київський, Новобаварський.

Зокрема, як повідомили у поліції, у Київському районі зафіксовано влучання безпілотника у дорожнє покриття, внаслідок чого загорівся автомобіль.

За даними ДСНС, через атаку рф виникли пожежі: горіли приватний будинок, складська і господарча будівлі, автомобілі та суха трава. Рятувальники приборкали вогонь. "Триває ліквідація наслідків атаки", - зазначили у ДСНС.

Раніше було відомо про 7 постраждалих внаслідок атаки рф на Харків.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Олег Синєгубов
Шахед-136
Харків
Brent
$67.10
Bitcoin
$88,988.60
S&P 500
$5,217.13
Tesla
$230.99
Газ TTF
$34.55
Золото
$3,443.35
Ethereum
$1,636.23