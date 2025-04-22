Массированная атака рф дронами на Харьков оставила 8 пострадавших: показали последствия
Киев • УНН
Российские дроны атаковали Харьков и область, ранены 8 человек. Зафиксировано по меньшей мере 12 попаданий в четырех районах города, возникли пожары, повреждены дома и авто.
В результате массированной атаки российских войск дронами на Харьков количество пострадавших возросло до 8, сообщили в ГУНП в области и в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.
Российские оккупанты нанесли удар БпЛА по Харькову и области. По предварительным данным пострадали 8 человек
В полиции Харьковщины уточнили, что восемь человек пострадали в результате массированной вражеской атаки дронами в Харькове. "Пострадали восемь человек, из которых шесть доставлены в больницу. Двум гражданам оказана помощь на месте", - указали в полиции.
"Предварительно, зафиксировано не менее 12 попаданий российских БпЛА. Под удар попали четыре района города", - указали в полиции.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в период с 12:55 до 13:36 зафиксирован массированный обстрел беспилотниками типа "Шахед" в четырех районах города Харьков: Шевченковский, Салтовский, Киевский, Новобаварский.
В частности, как сообщили в полиции, в Киевском районе зафиксировано попадание беспилотника в дорожное покрытие, в результате чего загорелся автомобиль.
По данным ГСЧС, из-за атаки рф возникли пожары: горели частный дом, складское и хозяйственное здания, автомобили и сухая трава. Спасатели укротили огонь. "Продолжается ликвидация последствий атаки", - отметили в ГСЧС.
Ранее было известно о 7 пострадавших в результате атаки рф на Харьков.