Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 10 человек
Киев • УНН
В результате атаки российских БПЛА 22 апреля в Харькове количество раненых возросло до 10 человек. Город был атакован 13 вражескими беспилотниками, повреждено более сотни жилых помещений.
В Харькове количество пострадавших в результате атаки российскими БПЛА 22 апреля возросло до 10 человек. Об этом сообщил в Telegram городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
По уточненной информации нашего Ситуационного центра, Харьков был атакован 13-ю вражескими БПЛА. Раненых на данный момент 10 пострадавших
Напомним
россияне атаковали Харьков 22 апреля беспилотными летательными аппаратами. Сообщалось, что они использовали 16 БПЛА: более сотни жилых помещений остались без окон из-за атаки. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал о 9 пострадавших, из них 5 оказались в госпиталях.
Чиновник отметил, что серьезных разрушений коммуникаций в пострадавших домах нет, все они сохранены и подключены.
Ранее УНН писал, что в результате массированной атаки российских войск дронами на Харьков количество пострадавших возросло до 8.