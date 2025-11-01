Удар балістикою рф по Миколаєву: одна людина загинула, 15 поранено
Київ • УНН
Внаслідок удару рф по Миколаєву загинула одна людина, ще 15 отримали поранення. Пошкоджено АЗС, автомобілі. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
Деталі
"Близько 07:20 росіяни вдарили балістичною ракетою (попередньо "Іскандер М" з касетною бойовою частиною) по Миколаєву. На жаль, одна людина загинула", - повідомив Кім.
За його словами, на зараз відомо про 15 поранених (різного ступеня важкості). Серед постраждалих дитина, лікарі оцінюють стан як середньої тяжкості. Пошкоджено АЗС, автомобілі.
Нагадаємо
1 листопада ворог завдав ударів по Миколаєву, внаслідок чого є поранені. На Полтавщині після атаки виникла пожежа на об'єкті газовидобувної галузі.