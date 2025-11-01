Удар баллистикой рф по Николаеву: один человек погиб, 15 ранены
Киев • УНН
В результате баллистического удара по Николаеву погиб один человек и 15 получили ранения, включая ребенка. Повреждены АЗС и автомобили.
В результате удара рф по Николаеву погиб один человек, еще 15 получили ранения. Повреждены АЗС, автомобили. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
Подробности
"Около 07:20 россияне ударили баллистической ракетой (предварительно "Искандер М" с кассетной боевой частью) по Николаеву. К сожалению, один человек погиб", - сообщил Ким.
По его словам, на данный момент известно о 15 раненых (различной степени тяжести). Среди пострадавших ребенок, врачи оценивают состояние как средней тяжести. Повреждены АЗС, автомобили.
Напомним
1 ноября враг нанес удары по Николаеву, в результате чего есть раненые. На Полтавщине после атаки возник пожар на объекте газодобывающей отрасли.