Uber та Baidu запускають роботаксі у Великій Британії у відповідь на тести Waymo
Київ • УНН
Uber у партнерстві з китайським гігантом Baidu запустить роботаксі у Великій Британії, розпочавши пілотний проєкт з безпілотниками Apollo Go RT6 у першій половині 2026 року. Компанія планує зробити послугу доступною для лондонців до кінця наступного року та пропонуватиме її на понад 10 ринках.
Компанія Uber оголосила про стратегічне партнерство з китайським гігантом Baidu для запуску роботаксі у Великій Британії. Цей крок став відповіддю на початок тестів автономних авто Waymo, які стартували в Лондоні цього місяця. Про це пише УНН із посиланням на матеріал Bloomberg.
Деталі
Пілотний проєкт із використанням китайських безпілотників Apollo Go RT6 розпочнеться у першій половині 2026 року. Uber планує зробити послугу повноцінно доступною для лондонців уже до кінця наступного року.
Uber створить парк із 100 000 роботаксі на базі Nvidia, запуск – у 2027 році28.10.25, 20:22 • 2998 переглядiв
Компанія планує запропонувати послуги безпілотних таксі на понад 10 ринках до кінця наступного року
Після відмови від власних розробок у 2020 році, Uber активно залучає партнерів для конкуренції з Alphabet (Waymo). Наразі Baidu та WeRide вже тестують свої технології в Абу-Дабі, Дубаї та Швейцарії. Попри стрімке впровадження, модель роботаксі залишається фінансово ризикованою: більшість публічних гравців сектора досі звітують про збитки.
Жінка в Сан-Франциско народила дитину у безпілотному таксі Waymo10.12.25, 22:48 • 4596 переглядiв