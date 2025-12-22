Uber та Baidu запускають роботаксі у Великій Британії у відповідь на тести Waymo

$42.340.00
49.590.00
ukenru
01:25 • 4538 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 13163 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 22170 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 30897 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 31241 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 44059 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 69284 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 77339 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 44998 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 38153 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
87%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна і США обговорюють у Флориді часові рамки "мирних рішень" - Зеленський21 грудня, 18:44 • 4672 перегляди
Трамп має намір посилити боротьбу з імміграцією у 2026 році, попри критику - Reuters21 грудня, 18:58 • 3772 перегляди
Стармер і Трамп у Флориді обговорили майбутнє України21 грудня, 19:28 • 4092 перегляди
Зірка горорів Джеймс Ренсон помер у 46 років: судмедексперти назвали причину21 грудня, 21:19 • 7614 перегляди
"Шанувати батьків, а не відправляти гроші в Україну": Венс назвав пріоритети адміністрації Трампа02:55 • 3500 перегляди
Публікації
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 21104 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 43864 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 77336 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 114969 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 84290 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Джеффрі Епштайн
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Венесуела
Реклама
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 17641 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 19524 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 31784 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 54248 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 37458 перегляди
Актуальне
Золото
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм

Uber та Baidu запускають роботаксі у Великій Британії у відповідь на тести Waymo

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Uber у партнерстві з китайським гігантом Baidu запустить роботаксі у Великій Британії, розпочавши пілотний проєкт з безпілотниками Apollo Go RT6 у першій половині 2026 року. Компанія планує зробити послугу доступною для лондонців до кінця наступного року та пропонуватиме її на понад 10 ринках.

Uber та Baidu запускають роботаксі у Великій Британії у відповідь на тести Waymo
Фото: Bloomberg

Компанія Uber оголосила про стратегічне партнерство з китайським гігантом Baidu для запуску роботаксі у Великій Британії. Цей крок став відповіддю на початок тестів автономних авто Waymo, які стартували в Лондоні цього місяця. Про це пише УНН із посиланням на матеріал Bloomberg.

Деталі

Пілотний проєкт із використанням китайських безпілотників Apollo Go RT6 розпочнеться у першій половині 2026 року. Uber планує зробити послугу повноцінно доступною для лондонців уже до кінця наступного року.

Uber створить парк із 100 000 роботаксі на базі Nvidia, запуск – у 2027 році28.10.25, 20:22 • 2998 переглядiв

Компанія планує запропонувати послуги безпілотних таксі на понад 10 ринках до кінця наступного року 

– заявив гендиректор Uber Дара Хосровшахі.

Після відмови від власних розробок у 2020 році, Uber активно залучає партнерів для конкуренції з Alphabet (Waymo). Наразі Baidu та WeRide вже тестують свої технології в Абу-Дабі, Дубаї та Швейцарії. Попри стрімке впровадження, модель роботаксі залишається фінансово ризикованою: більшість публічних гравців сектора досі звітують про збитки.

Жінка в Сан-Франциско народила дитину у безпілотному таксі Waymo10.12.25, 22:48 • 4596 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Alphabet
Bloomberg
Швейцарія
Дубай
Абу-Дабі
Велика Британія
Лондон