Uber и Baidu запускают роботакси в Великобритании в ответ на тесты Waymo
Uber в партнерстве с китайским гигантом Baidu запустит роботакси в Великобритании, начав пилотный проект с беспилотниками Apollo Go RT6 в первой половине 2026 года. Компания планирует сделать услугу доступной для лондонцев к концу следующего года и будет предлагать ее на более чем 10 рынках.
Компания Uber объявила о стратегическом партнерстве с китайским гигантом Baidu для запуска роботакси в Великобритании. Этот шаг стал ответом на начало тестов автономных автомобилей Waymo, которые стартовали в Лондоне в этом месяце. Об этом пишет УНН со ссылкой на материал Bloomberg.
Подробности
Пилотный проект с использованием китайских беспилотников Apollo Go RT6 начнется в первой половине 2026 года. Uber планирует сделать услугу полноценно доступной для лондонцев уже к концу следующего года.
Компания планирует предложить услуги беспилотных такси на более чем 10 рынках к концу следующего года
После отказа от собственных разработок в 2020 году, Uber активно привлекает партнеров для конкуренции с Alphabet (Waymo). Сейчас Baidu и WeRide уже тестируют свои технологии в Абу-Даби, Дубае и Швейцарии. Несмотря на стремительное внедрение, модель роботакси остается финансово рискованной: большинство публичных игроков сектора до сих пор сообщают об убытках.
