01:25 • 5054 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 13830 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 22451 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 31166 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 31447 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 44151 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 69370 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 77493 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 45015 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 38168 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
Uber и Baidu запускают роботакси в Великобритании в ответ на тесты Waymo

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Uber в партнерстве с китайским гигантом Baidu запустит роботакси в Великобритании, начав пилотный проект с беспилотниками Apollo Go RT6 в первой половине 2026 года. Компания планирует сделать услугу доступной для лондонцев к концу следующего года и будет предлагать ее на более чем 10 рынках.

Uber и Baidu запускают роботакси в Великобритании в ответ на тесты Waymo

Компания Uber объявила о стратегическом партнерстве с китайским гигантом Baidu для запуска роботакси в Великобритании. Этот шаг стал ответом на начало тестов автономных автомобилей Waymo, которые стартовали в Лондоне в этом месяце. Об этом пишет УНН со ссылкой на материал Bloomberg.

Подробности

Пилотный проект с использованием китайских беспилотников Apollo Go RT6 начнется в первой половине 2026 года. Uber планирует сделать услугу полноценно доступной для лондонцев уже к концу следующего года.

Uber создаст парк из 100 000 роботакси на базе Nvidia, запуск – в 2027 году28.10.25, 20:22 • 2998 просмотров

Компания планирует предложить услуги беспилотных такси на более чем 10 рынках к концу следующего года 

– заявил гендиректор Uber Дара Хосровшахи.

После отказа от собственных разработок в 2020 году, Uber активно привлекает партнеров для конкуренции с Alphabet (Waymo). Сейчас Baidu и WeRide уже тестируют свои технологии в Абу-Даби, Дубае и Швейцарии. Несмотря на стремительное внедрение, модель роботакси остается финансово рискованной: большинство публичных игроков сектора до сих пор сообщают об убытках.

Женщина в Сан-Франциско родила ребенка в беспилотном такси Waymo10.12.25, 22:48 • 4596 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Техника
Alphabet Inc.
Bloomberg L.P.
Швейцария
Дубай
Абу-Даби
Великобритания
Лондон