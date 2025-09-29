У ЗСУ стартував новий етап проєкту НАТО з психологічної підтримки військових
Київ • УНН
У Збройних Силах України стартував новий етап міжнародної програми НАТО з психологічної підтримки військових. Проєкт триватиме з серпня 2025 року до грудня 2026-го та охопить понад 8,4 тисяч військовослужбовців.
У Збройних Силах України розпочали черговий етап міжнародної програми, спрямованої на відновлення боєздатності та зміцнення психологічної стійкості військовослужбовців. Ініціатива реалізується в межах Програми людиноцентричного підходу НАТО та стратегії Головнокомандувача ЗСУ Сирського щодо залучення партнерів до всебічної допомоги армії. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.
Деталі
Новий етап триватиме з серпня 2025 року до грудня 2026-го і включатиме 280 тренінгів для понад 8,4 тисяч військовослужбовців Сил оборони, які виконують завдання у районах бойових дій.
Програма передбачає як теоретичне навчання, так і практичні заняття з надання першої психологічної допомоги та самодопомоги в бойових умовах відповідно до міжнародних стандартів.
Крім того, учасники матимуть доступ до індивідуальних консультацій із психологами, а командири – до оперативних супервізій, що дозволить швидше реагувати на нагальні проблеми особового складу.
Координацію у військах здійснює Головне управління психологічної підтримки персоналу ЗСУ, а виконавчим партнером виступає ГО "Ліга офіцерів", яка з 2014 року працює у сфері психологічної підтримки військових.
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території29.09.25, 10:20 • 4990 переглядiв