07:20 • 4146 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
05:05 • 13531 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 39655 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 62530 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 43814 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 41890 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 64472 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 72061 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 94565 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 156073 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
В ВСУ стартовал новый этап проекта НАТО по психологической поддержке военных

Киев • УНН

 • 618 просмотра

В Вооруженных Силах Украины стартовал новый этап международной программы НАТО по психологической поддержке военных. Проект продлится с августа 2025 года по декабрь 2026 года и охватит более 8,4 тысяч военнослужащих.

В ВСУ стартовал новый этап проекта НАТО по психологической поддержке военных

В Вооруженных Силах Украины начался очередной этап международной программы, направленной на восстановление боеспособности и укрепление психологической устойчивости военнослужащих. Инициатива реализуется в рамках Программы человекоцентричного подхода НАТО и стратегии Главнокомандующего ВСУ Сырского по привлечению партнеров к всесторонней помощи армии. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Подробности

Новый этап продлится с августа 2025 года по декабрь 2026 года и будет включать 280 тренингов для более чем 8,4 тысяч военнослужащих Сил обороны, выполняющих задачи в районах боевых действий. 

Программа предусматривает как теоретическое обучение, так и практические занятия по оказанию первой психологической помощи и самопомощи в боевых условиях в соответствии с международными стандартами.

Кроме того, участники будут иметь доступ к индивидуальным консультациям с психологами, а командиры – к оперативным супервизиям, что позволит быстрее реагировать на насущные проблемы личного состава.

Координацию в войсках осуществляет Главное управление психологической поддержки персонала ВСУ, а исполнительным партнером выступает ОО "Лига офицеров", которая с 2014 года работает в сфере психологической поддержки военных.

Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
НАТО
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский