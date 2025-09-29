В ВСУ стартовал новый этап проекта НАТО по психологической поддержке военных
Киев • УНН
В Вооруженных Силах Украины стартовал новый этап международной программы НАТО по психологической поддержке военных. Проект продлится с августа 2025 года по декабрь 2026 года и охватит более 8,4 тысяч военнослужащих.
В Вооруженных Силах Украины начался очередной этап международной программы, направленной на восстановление боеспособности и укрепление психологической устойчивости военнослужащих. Инициатива реализуется в рамках Программы человекоцентричного подхода НАТО и стратегии Главнокомандующего ВСУ Сырского по привлечению партнеров к всесторонней помощи армии. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.
Подробности
Новый этап продлится с августа 2025 года по декабрь 2026 года и будет включать 280 тренингов для более чем 8,4 тысяч военнослужащих Сил обороны, выполняющих задачи в районах боевых действий.
Программа предусматривает как теоретическое обучение, так и практические занятия по оказанию первой психологической помощи и самопомощи в боевых условиях в соответствии с международными стандартами.
Кроме того, участники будут иметь доступ к индивидуальным консультациям с психологами, а командиры – к оперативным супервизиям, что позволит быстрее реагировать на насущные проблемы личного состава.
Координацию в войсках осуществляет Главное управление психологической поддержки персонала ВСУ, а исполнительным партнером выступает ОО "Лига офицеров", которая с 2014 года работает в сфере психологической поддержки военных.
