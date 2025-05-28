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У ЗСУ спростували інформацію, що рф перекинула 50 тисяч солдатів для наступу на Харків

Київ • УНН

 • 1404 перегляди

Інформація про перекидання 50-тисячного російського угруповання до українського кордону з метою наступу на Харків не відповідає дійсності. Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання "Харків".

У ЗСУ спростували інформацію, що рф перекинула 50 тисяч солдатів для наступу на Харків

Інформація іноземних медіа щодо перекидання 50-тисячного російського угруповання до українського кордону з метою наступу на Харків не відповідає дійсності. Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання (ОТУ) "Харків", пише УНН.

Деталі

"Інформація іноземних медіа щодо перекидання 50-тисячного російського угруповання до українського кордону з метою наступу на Харків не відповідає дійсності.

Окремі закордонні медіа з посиланням на "західні аналітики" повідомили, що армія Російської Федерації готується до нового масштабного наступу на Харків. З цією метою ворог начебто перекинули з Курщини до українського кордону, що межує з Харківською областю 50-тисячне угруповання військ. Ця інформація не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські загарбники намагаються накопичити щонайменше 50 тисяч особового складу на Сумському напрямку, але їм це не вдається в бажаному ними масштабі через операції Сил оборони.

Ольга Розгон

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