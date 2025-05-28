В ВСУ опровергли информацию, что рф перебросила 50 тысяч солдат для наступления на Харьков
Киев • УНН
Информация о переброске 50-тысячной российской группировки к украинской границе с целью наступления на Харьков не соответствует действительности. Об этом сообщила Оперативно-тактическая группировка "Харьков".
Информация иностранных СМИ о переброске 50-тысячной российской группировки к украинской границе с целью наступления на Харьков не соответствует действительности. Об этом сообщило Оперативно-тактическая группировка (ОТГ) "Харьков", пишет УНН.
Детали
"Информация иностранных СМИ о переброске 50-тысячной российской группировки к украинской границе с целью наступления на Харьков не соответствует действительности.
Отдельные зарубежные СМИ со ссылкой на "западные аналитики" сообщили, что армия Российской Федерации готовится к новому масштабному наступлению на Харьков. С этой целью враг якобы перебросил из Курщины к украинской границе, граничащей с Харьковской областью, 50-тысячную группировку войск. Эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские захватчики пытаются накопить не менее 50 тысяч личного состава на Сумском направлении, но им это не удается в желаемом ими масштабе из-за операций Сил обороны.