У Житомирі під час Великодніх свят заборонили відвідування церков

“Ми проводили безліч зустрічей з радою церков, говорили з настоятелями поодинці. І я дякую всім хто звернувся до своїх прихожан та закликав не приходити до храмів. Це важке рішення але ми повинні його ухвалити”, — сказав мер Житомира Сергій Сухомлин.

Тож виконком заборонив прихожанам відвідувати церкви під час вихідних, які припадають на Великодні свята.

Крім того, виконком рекомендує священнослужителям звернутися до прихожан та закликати їх не приходити до церков на Великдень. Разом з тим, священникам дозволено проводити службу Божу та транслювати її усім охочим.

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Відповідальність за порушення умов карантину буде покладена на настоятелів храмів.

Разом з тим муніципальна інспекція контролюватиме дотримання цих заходів. А правоохоронці будуть допомагати та забезпечувати правопорядок.

Раніше як предстоятель ПЦУ Епіфаній, так і глава УГКЦ Святослав закликали зустріти Великдень онлайн.

Станом на вечір 16 квітня На Житомирщині зафіксовано 177 випадків COVID-19. А згідно з останніми даними МОЗ в Україні всього зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 116 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2 млн осіб.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.