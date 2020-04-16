Епіфаній закликав зустріти Великдень онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. ПЦУ закликає вірян доєднатися до служб на Великдень онлайн й залишатися на свята вдома. Про це сказав митрополит Київський, предстоятель Православної церкви України Епіфаній в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає УНН.
“Священний синод нашої церкви ухвалив рішення просити кожного нашого парафіянина у ці святкові дні Великодня залишатися вдома, долучатися до спільної молитви та богослужіння через сучасні засоби комунікації”, — сказав Епіфаній.
Він додав, що ПЦУ закликає вірян залишатися вдома на Великдень й доєднуватися до служб онлайн.
“Я думаю, що після цих випробувань, ми більше цінуватимемо звичайні речі”, — сказав Епіфаній.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 116 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2 млн осіб.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.