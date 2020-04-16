Епифаний призвал встретить Пасху онлайн
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. ПЦУ призывает верующих присоединиться к службам на Пасху онлайн и оставаться на праздники дома. Об этом сказал митрополит Киевский, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в эфире ток-шоу “Право на власть”, передает УНН.
"Священный синод нашей церкви принял решение просить каждого нашего прихожанина в эти праздничные дни Пасхи оставаться дома, участвовать в совместной молитве и богослужении через современные средства коммуникации", - сказал Епифаний.
Он добавил, что ПЦУ призывает верующих оставаться дома на Пасху и присоединиться к церковным службам онлайн.
"Я думаю, что после этих испытаний, мы будем больше ценить обычные вещи", - сказал Епифаний.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 116 - летальные. Всего в мире заболело более 2 млн человек.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.