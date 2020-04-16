В Україні зафіксовано 4161 випадок COVID-19, з них 116 летальні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. В Україні на 9 годину 16 квітня зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 116 летальні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків", - повідомили у МОЗ.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
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- Вінницька область — 279 випадків;
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- Волинська область — 109 випадків;
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- Дніпропетровська область — 78 випадків;
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- Донецька область — 12 випадків;
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- Житомирська область — 162 випадки;
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- Закарпатська область — 116 випадків;
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- Запорізька область — 115 випадків;
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- Івано-Франківська область — 401 випадок;
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- Кіровоградська область — 198 випадків;
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- м. Київ — 644 випадки;
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- Київська область — 234 випадки;
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- Львівська область — 166 випадків;
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- Луганська область — 4 випадки;
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- Миколаївська область — 22 випадки;
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- Одеська область — 73 випадки;
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- Полтавська область — 27 випадків;
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- Рівненська область — 204 випадки;
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- Сумська область — 80 випадків;
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- Тернопільська область — 333 випадки;
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- Харківська область — 40 випадків;
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- Херсонська область — 44 випадки;
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- Хмельницька область — 37 випадків;
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- Чернівецька область — 662 випадки;
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- Черкаська область — 110 випадків;
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- Чернігівська область — 11 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 квітня 2020 року до Центру надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 14311 повідомлень про підозру на COVID-19.
Водночас, за даними ЦГЗ, на амбулаторному лікуванні 2 706 пацієнтів. Усього госпіталізовано 1 455 осіб, з них 62 дитини. На апараті штучної вентиляції легень 72 особи.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 116 людей, з них 62 чоловіки та 54 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%), додали у ЦГЗ.
Нагадаємо, на 15 квітня в Україні було підтверджено 3 764 випадки COVID-19.