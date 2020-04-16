В Украине зафиксировано 4161 случай COVID-19, из них 116 летальных
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Украине на 9:00 16 апреля зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 116 летальных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев", - сообщили в Минздраве.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
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- Винницкая область - 279 случаев;
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- Волынская область - 109 случаев;
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- Днепропетровская область - 78 случаев;
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- Донецкая область - 12 случаев;
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- Житомирская область - 162 случая;
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- Закарпатская область - 116 случаев;
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- Запорожская область - 115 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 401 случай;
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- Кировоградская область - 198 случаев;
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- м. Киев - 644 случая;
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- Киевская область - 234 случая;
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- Львовская область - 166 случаев;
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- Луганская область - 4 случая;
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- Николаевская область - 22 случая;
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- Одесская область - 73 случая;
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- Полтавская область - 27 случаев;
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- Ровенская область - 204 случая;
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- Сумская область - 80 случаев;
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- Тернопольская область - 333 случая;
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- Харьковская область - 40 случаев;
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- Херсонская область - 44 случая;
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- Хмельницкая область - 37 случаев;
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- Черновицкая область - 662 случая;
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- Черкасская область - 110 случаев;
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- Черниговская область - 11 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 апреля 2020 года в Центр поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 14311 сообщений о подозрении на COVID-19.
В то же время, по данным ЦОЗ, на амбулаторном лечении 2706 пациентов. Всего госпитализированы 1455 человек, из них 62 ребенка. На аппарате искусственной вентиляции легких 72 человека.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 116 человек, из них 62 мужчины и 54 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%), добавили в ЦОЗ.
Напомним, 15 апреля в Украине было подтверждено 3764 случая COVID-19.