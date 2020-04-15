В Україні зафіксовано 3764 випадки COVID-19, кількість смертей перевищила 100

КИЇВ. 15 квітня. УНН. В Україні на 9 годину 15 квітня зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу наблизився до 400 випадків, одне з найвищих значень. Водночас, кількість померлих від коронавірусної інфекції в країні досягла 108 осіб, при цьому одужали 143 людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.