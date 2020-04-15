В Україні зафіксовано 3764 випадки COVID-19, кількість смертей перевищила 100
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. В Україні на 9 годину 15 квітня зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу наблизився до 400 випадків, одне з найвищих значень. Водночас, кількість померлих від коронавірусної інфекції в країні досягла 108 осіб, при цьому одужали 143 людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки", - повідомили у МОЗ.
При цьому у ЦГЗ уточнили, що на амбулаторному лікуванні 2 145 пацієнтів. Усього госпіталізовано 1 368 осіб, з них 59 дітей.
"Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 108 людей, з них 56 чоловіків та 52 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%)", - додали у ЦГЗ.
Наразі коронавірусна хвороба, за даними ЦГЗ виявлена:
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- Вінницька обл. — 241 випадок (12 одужали);
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- Волинська обл. — 100 випадків (3 одужали);
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- Дніпропетровська обл. — 74 випадки (8 одужали);
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- Донецька обл. — 12 випадків (1 одужав);
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- Житомирська обл. — 130 випадків (1 одужав);
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- Закарпатська обл. — 110 випадків (12 одужали);
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- Запорізька обл. — 99 випадків (12 одужали);
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- Івано-Франківська обл. — 356 випадків (18 одужали);
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- Київ — 612 випадків;
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- Київська обл. — 230 випадків (12 одужали);
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- Кіровоградська обл. — 192 випадки;
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- Львівська обл. — 152 випадки (6 одужали);
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- Луганська обл. — 4 випадки;
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- Миколаївська обл. — 14 випадків;
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- Одеська обл. — 70 випадків;
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- Полтавська обл. — 27 випадків (3 одужали);
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- Рівненська обл. — 173 випадки (8 одужали);
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- Сумська обл. — 77 випадків (2 одужали);
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- Тернопільська обл. — 287 випадків (15 одужали);
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- Харківська обл. — 25 випадків (1 одужав);
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- Херсонська обл. — 41 випадок (1 одужав);
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- Хмельницька обл. — 34 випадки (3 одужали);
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- Черкаська обл. — 105 випадків (4 одужали);
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- Чернівецька обл. — 589 випадків (21 одужав);
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- Чернігівська обл. — 10 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 квітня 2020 року до Центру надійшло 1213 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 13187 повідомлень про підозру на COVID-19, додали у МОЗ.
Нагадаємо, на ранок 14 квітня в Україні було зафіксовано 3372 випадки COVID-19, з них 98 летальні.