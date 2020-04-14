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В Україні зафіксовано 3372 випадки COVID-19, з них 98 летальні

В Україні зафіксовано 3372 випадки COVID-19, з них 98 летальні

Київ • УНН

 • 23810 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. В Україні на 9 годину 14 квітня зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 98 летальні. Приріст випадків за добу - 270, що менше, ніж показник добою раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

"За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадків COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків", - повідомили у МОЗ.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 200 випадків;
  • Волинська область — 80 випадків;
  • Дніпропетровська область — 71 випадок;
  • Донецька область — 12 випадків;
  • Житомирська область — 112 випадків;
  • Закарпатська область — 99 випадків;
  • Запорізька область — 89 випадків;
  • Івано-Франківська область — 332 випадки;
  • Кіровоградська область — 144 випадки;
  • Київ — 551 випадок;
  • Київська область — 224 випадки;
  • Львівська область — 136 випадків;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Миколаївська область — 5 випадків;
  • Одеська область — 69 випадків;
  • Полтавська область — 26 випадків;
  • Рівненська область — 134 випадки;
  • Сумська область — 74 випадки;
  • Тернопільська область — 280 випадків;
  • Харківська область — 14 випадків;
  • Херсонська область — 34 випадки;
  • Хмельницька область — 22 випадки;
  • Чернівецька область — 546 випадків;
  • Черкаська область — 105 випадків;
  • Чернігівська область — 10 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 квітня 2020 року до Центру надійшло 838 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11974 повідомлення про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 13 квітня було зафіксовано 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 93 летальні.

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