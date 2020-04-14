В Україні зафіксовано 3372 випадки COVID-19, з них 98 летальні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. В Україні на 9 годину 14 квітня зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 98 летальні. Приріст випадків за добу - 270, що менше, ніж показник добою раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадків COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків", - повідомили у МОЗ.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
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- Вінницька область — 200 випадків;
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- Волинська область — 80 випадків;
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- Дніпропетровська область — 71 випадок;
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- Донецька область — 12 випадків;
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- Житомирська область — 112 випадків;
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- Закарпатська область — 99 випадків;
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- Запорізька область — 89 випадків;
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- Івано-Франківська область — 332 випадки;
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- Кіровоградська область — 144 випадки;
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- Київ — 551 випадок;
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- Київська область — 224 випадки;
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- Львівська область — 136 випадків;
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- Луганська область — 3 випадки;
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- Миколаївська область — 5 випадків;
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- Одеська область — 69 випадків;
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- Полтавська область — 26 випадків;
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- Рівненська область — 134 випадки;
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- Сумська область — 74 випадки;
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- Тернопільська область — 280 випадків;
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- Харківська область — 14 випадків;
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- Херсонська область — 34 випадки;
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- Хмельницька область — 22 випадки;
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- Чернівецька область — 546 випадків;
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- Черкаська область — 105 випадків;
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- Чернігівська область — 10 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 квітня 2020 року до Центру надійшло 838 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11974 повідомлення про підозру на COVID-19.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 13 квітня було зафіксовано 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 93 летальні.