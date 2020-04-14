В Украине зафиксировано 3372 случая COVID-19, из них 98 летальных

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Украине на 9:00 14 апреля зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 98 летальных. Прирост случаев за сутки - 270, что меньше показателя сутками ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.