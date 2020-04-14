В Украине зафиксировано 3372 случая COVID-19, из них 98 летальных
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Украине на 9:00 14 апреля зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 98 летальных. Прирост случаев за сутки - 270, что меньше показателя сутками ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев", - сообщили в Минздраве.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
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- Винницкая область - 200 случаев;
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- Волынская область - 80 случаев;
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- Днепропетровская область - 71 случай;
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- Донецкая область - 12 случаев;
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- Житомирская область - 112 случаев;
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- Закарпатская область - 99 случаев;
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- Запорожская область - 89 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 332 случая;
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- Кировоградская область - 144 случая;
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- Киев - 551 случай;
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- Киевская область - 224 случая;
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- Львовская область - 136 случаев;
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- Луганская область - 3 случая;
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- Николаевская область - 5 случаев;
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- Одесская область - 69 случаев;
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- Полтавская область - 26 случаев;
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- Ровенская область - 134 случая;
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- Сумская область - 74 случая;
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- Тернопольская область - 280 случаев;
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- Харьковская область - 14 случаев;
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- Херсонская область - 34 случая;
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- Хмельницкая область - 22 случая;
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- Черновицкая область - 546 случаев;
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- Черкасская область - 105 случаев;
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- Черниговская область - 10 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 апреля 2020 года в Центр поступило 838 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11974 сообщения о подозрении на COVID-19.
Напомним, в Украине на 9:00 13 апреля было зафиксировано 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 93 летальных.