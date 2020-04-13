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В Україні кількість хворих на COVID-19 зросла до 3102 осіб

В Україні кількість хворих на COVID-19 зросла до 3102 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. В Україні на 9 годину 13 квітня зафіксовано 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 93 летальні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків", - повідомили у МОЗ.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪️ Вінницька область — 194 випадки;
▪️ Волинська область — 78 випадків;
▪️ Дніпропетровська область — 60 випадків;
▪️ Донецька область — 11 випадків;
▪️ Житомирська область — 94 випадки;
▪️ Закарпатська область — 92 випадки;
▪️ Запорізька область — 85 випадків;
▪️ Івано-Франківська область — 300 випадків;
▪️ Кіровоградська область — 142 випадки;
▪️ Київ — 495 випадків;
▪️ Київська область — 216 випадків;
▪️ Львівська область — 124 випадки;
▪️ Луганська область — 3 випадки;
▪️ Миколаївська область — 5 випадків;
▪️ Одеська область — 69 випадків;
▪️ Полтавська область — 25 випадків;
▪️ Рівненська область — 125 випадків;
▪️ Сумська область — 74 випадки;
▪️ Тернопільська область — 273 випадки;
▪️ Харківська область — 11 випадків;
▪️ Херсонська область — 31 випадок;
▪️ Хмельницька область — 22 випадки;
▪️ Чернівецька область — 462 випадки;
▪️ Черкаська область — 102 випадки;
▪️ Чернігівська область — 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 квітня 2020 року до Центру надійшло 704 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11136 повідомлень про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, МОЗ оприлюднило інфографіку розвитку динаміки коронавірусу в областях України.

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