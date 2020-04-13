В Украине количество больных COVID-19 выросло до 3102 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Украине на 9:00 13 апреля зафиксировано 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 93 летальных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 13 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев", - сообщили в Минздраве.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
▪️ Винницкая область - 194 случая;
▪️ Волынская область - 78 случаев;
▪️ Днепропетровская область - 60 случаев;
▪️ Донецкая область - 11 случаев;
▪️ Житомирская область - 94 случая;
▪️ Закарпатская область - 92 случая;
▪️ Запорожская область - 85 случаев;
▪️ Ивано-Франковская область - 300 случаев;
▪️ Кировоградская область - 142 случая;
▪️ Киев - 495 случаев;
▪️ Киевская область - 216 случаев;
▪️ Львовская область - 124 случая;
▪️ Луганская область - 3 случая;
▪️ Николаевская область - 5 случаев;
▪️ Одесская область - 69 случаев;
▪️ Полтавская область - 25 случаев;
▪️ Ровенская область - 125 случаев;
▪️ Сумская область - 74 случая;
▪️ Тернопольская область - 273 случая;
▪️ Харьковская область - 11 случаев;
▪️ Херсонская область - 31 случай;
▪️ Хмельницкая область - 22 случая;
▪️ Черновицкая область - 462 случая;
▪️ Черкасская область - 102 случая;
▪️ Черниговская область - 9 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 апреля 2020 года в Центр поступило 704 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11 136 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, Минздрав обнародовал инфографику развития динамики коронавируса в областях Украины.