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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 50995 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 59839 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 73311 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Актуальное
В Украине количество больных COVID-19 выросло до 3102 человек

В Украине количество больных COVID-19 выросло до 3102 человек

Киев  •  УНН

 • 29367 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Украине на 9:00 13 апреля зафиксировано 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 93 летальных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 13 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев", - сообщили в Минздраве.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

▪️ Винницкая область - 194 случая;
▪️ Волынская область - 78 случаев;
▪️ Днепропетровская область - 60 случаев;
▪️ Донецкая область - 11 случаев;
▪️ Житомирская область - 94 случая;
▪️ Закарпатская область - 92 случая;
▪️ Запорожская область - 85 случаев;
▪️ Ивано-Франковская область - 300 случаев;
▪️ Кировоградская область - 142 случая;
▪️ Киев - 495 случаев;
▪️ Киевская область - 216 случаев;
▪️ Львовская область - 124 случая;
▪️ Луганская область - 3 случая;
▪️ Николаевская область - 5 случаев;
▪️ Одесская область - 69 случаев;
▪️ Полтавская область - 25 случаев;
▪️ Ровенская область - 125 случаев;
▪️ Сумская область - 74 случая;
▪️ Тернопольская область - 273 случая;
▪️ Харьковская область - 11 случаев;
▪️ Херсонская область - 31 случай;
▪️ Хмельницкая область - 22 случая;
▪️ Черновицкая область - 462 случая;
▪️ Черкасская область - 102 случая;
▪️ Черниговская область - 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 апреля 2020 года в Центр поступило 704 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11 136 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, Минздрав обнародовал инфографику развития динамики коронавируса в областях Украины.

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