МОЗ оприлюднили інфографіку розвитку динаміки коронавірусу в областях України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило офіційну статистику динаміки захворювання на COVID-19 в Україні по областях. Про це пише УНН із посиланням на Telegram-канал МОЗ.
У дописі пресслужби МОЗ зазначається, що станом на 12 квітня найбільш стрімке поширення коронавірусної хвороби зафіксовано у Чернівецькій області (432 випадки) та місті Києві (416 випадків). На третьому місці — Івано-Франківська область (291 випадок).
“Ці регіони є лідерами з кількості випадків COVID-19 з самого початку епідемії, — зазначили у пресцентрі.
“Найменшу кількість випадків зафіксовано в Миколаївській (2), Луганській (3) та Чернігівській (9) областях. Найдовше зараження були відсутні саме у Миколаївській області”, — зазначає видання.
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Нагадаємо, станом на ранок 12 квітня в Україні за останню добу зафіксували 266 нових випадків коронавірусу.