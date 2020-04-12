За добу в Україні кількість хворих на COVID-19 зросла на 266 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. За минулу добу в Україні зареєстровано 266 нових випадків коронавірусу, з них 26 дітей. Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“Протягом минулої доби в Україні зареєстровано нових 266 випадків коронавірусної хвороби, з них 26 дітей. Приріст підтверджених випадків COVID-19, порівняно з минулою добою, становить 10%. Всього було 650 осіб з підозрою, з них 54 дитини. Госпіталізвано за минулу добу хворих з COVID-19 83 особи. На апараті ШВЛ 9 осіб, жодної дитини”, - сказав Ляшко.
Нагадаємо, за інформацією МОЗ, показник захворюваності на COVID-19 в Україні складає 6 на 100 тисяч.