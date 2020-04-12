За сутки в Украине количество больных COVID-19 выросло на 266 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 266 новых случаев коронавируса, из них 26 детей. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано новых 266 случаев коронавирусной болезни, из них 26 детей. Прирост подтвержденных случаев COVID-19 по сравнению с прошлыми сутками, составляет 10%. Всего было 650 человек с подозрением, из них 54 ребенка. Госпитализвано за минувшие сутки больных с COVID-19 83 человека. На аппарате ИВЛ 9 человек, ни одного ребенка", - сказал Ляшко.
Напомним, по информации Минздрава, показатель заболеваемости COVID-19 в Украине составляет 6 на 100 тысяч.