За сутки в Украине количество больных COVID-19 выросло на 266 человек

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 53671 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 63067 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 76916 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 75984 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 101487 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 82449 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102189 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105704 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130797 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130281 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
За сутки в Украине количество больных COVID-19 выросло на 266 человек

За сутки в Украине количество больных COVID-19 выросло на 266 человек

Киев  •  УНН

 • 31342 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 266 новых случаев коронавируса, из них 26 детей. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано новых 266 случаев коронавирусной болезни, из них 26 детей. Прирост подтвержденных случаев COVID-19 по сравнению с прошлыми сутками, составляет 10%. Всего было 650 человек с подозрением, из них 54 ребенка. Госпитализвано за минувшие сутки больных с COVID-19 83 человека. На аппарате ИВЛ 9 человек, ни одного ребенка", - сказал Ляшко.

Напомним, по информации Минздрава, показатель заболеваемости COVID-19 в Украине составляет 6 на 100 тысяч.

Украинские Национальные Новости

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