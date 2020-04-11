В Україні на COVID-19 хворіють шість людей зі 100 тисяч - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Показник захворюваності на COVID-19 в Україні складає 6 на 100 тисяч. Про це на брифінгу у суботу повідомив заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“Показник захворюваності на COVID-19 в Україні на 100 тисяч населення складає 6,0. Показник летальності наразі складає 2,9%, що є середнім, в порівнянні з глобальною картиною, оскільки загалом коливається діапазон летальності, сьогодні складає від 2% до 12%”, - сказав Віктор Ляшко.
Нагадаємо, кількість інфікованих COVID-19 в Україні склала 2511 осіб.