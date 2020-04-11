В Украине COVID-19 болеют шесть человек из 100 тысяч - МОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине составляет 6 на 100 тысяч. Об этом на брифинге в субботу сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине на 100000 населения составляет 6,0. Показатель летальности в настоящее время составляет 2,9%, что является средним, по сравнению с глобальной картиной, поскольку в целом колеблется диапазон летальности, сегодня составляет от 2% до 12%", - сказал Ляшко.
Напомним, количество инфицированных COVID-19 в Украине составило 2511 человек.