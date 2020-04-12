На Миколаївщині ще у 3 осіб виявили коронавірус

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Станом на вечір 12 квітня в Миколаївській області зареєстровано 5 підтверджених випадків COVID-19. За добу діагноз підтвердився ще у трьох осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА.

“Першими захворіли 2 жінки пенсійного віку, мешканки с.Воронівка Вознесенського району. На даний час вони перебувають на стаціонарному лікуванні в КНП “Миколаївський обласний центр лікування інфекційний хвороб”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за фактом виявлення цих випадків проведено епідеміологічне розслідування із застосуванням лабораторних методів досліджень, виявлено 3 позитивних результати серед контактних. З них дві особи мешкають у с.Воронівка, одна у м.Вознесенську.

“Протиепідемічні заходи у вогнищі продовжуються. На даний час проведено визначення розширеного кола контактних у кількості 17 осіб, які потребують термінового лабораторного обстеження”, — додали у пресцентрі Миколаївської ОДА.

“Наразі в інфекційному стаціонарі знаходиться 15 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та 2 пацієнти з лабораторно підтвердженим діагнозом „Короновірусна інфекція COVID-19”, — повідомили у пресцентрі та зазначили, що ще 3 особи з виявлених контактних отримують амбулаторне лікування вдома в умовах самоізоляції.

Як повідомляв УНН, 11 квітня на Миколаївщині зафіксували два перших випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Таким чином, в Україні не залишилось жодної області, де б не було зафіксовано хвороби.

Нагадаємо, станом на ранок 12 квітня в Україні за останню добу зафіксували 266 нових випадків коронавірусу.

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