На Миколаївщині ще у 3 осіб виявили коронавірус

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Станом на вечір 12 квітня в Миколаївській області зареєстровано 5 підтверджених випадків COVID-19. За добу діагноз підтвердився ще у трьох осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА.