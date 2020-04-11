В Україні COVID-19 виявили в усіх областях: на Миколаївщині два перших випадки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. На Миколаївщині зафіксували два перших випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Таким чином, в Україні не залишилось жодної області, де б не було зафіксовано хвороби. Про це на брифінгу у суботу повідомив заступник міністра охорони здоров’я — головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“Прийшла оперативна інформація, хочу повідомити, що в нас вже немає жодної області, в якій не зафіксовано випадків коронавірусної хвороби. Сьогодні перші два випадки коронавірусної хвороби зафіксовано в Миколаївській області. Це безпосередньо в Вознесенському районі. У людей, які повернулися з Польщі. Вони не увійшли в статистику за попередню добу, але щойно повідомили, що випадки є”, — сказав Віктор Ляшко.
Він також додав, що оскільки і Миколаївська область увійшла в перелік областей, в яких виявили коронавірус — він не рекомендує туди їхати святкувати Великдень.
Нагадаємо, кількість інфікованих COVID-19 в Україні склала 2511 осіб.