В Украине COVID-19 обнаружили во всех областях: в Николаевской области два первых случая
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Николаевской области зафиксировали два первых случая заболевания коронавирусной болезнью. Таким образом, в Украине не осталось ни одной области, где бы не было зафиксировано болезни. Об этом на брифинге в субботу сообщил заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
“Пришла оперативная информация, хочу сообщить, что у нас уже нет ни одной области, в которой не зафиксировано случаев коронавирусной болезни. Сегодня первые два случая коронавирусной болезни зафиксировано в Николаевской области. Это непосредственно в Вознесенском районе. У людей, которые вернулись из Польши. Они не вошли в статистику за предыдущие сутки, но только что сообщили, что случаи есть”, — сказал Ляшко.
Он также добавил, что поскольку и Николаевская область вошла в перечень областей, в которых обнаружили коронавирус — он не рекомендует туда ехать праздновать Пасху.
Напомним, количество инфицированных COVID-19 в Украине составило 2511 человек.