В Украине COVID-19 обнаружили во всех областях: в Николаевской области два первых случая

“Пришла оперативная информация, хочу сообщить, что у нас уже нет ни одной области, в которой не зафиксировано случаев коронавирусной болезни. Сегодня первые два случая коронавирусной болезни зафиксировано в Николаевской области. Это непосредственно в Вознесенском районе. У людей, которые вернулись из Польши. Они не вошли в статистику за предыдущие сутки, но только что сообщили, что случаи есть”, — сказал Ляшко.

Он также добавил, что поскольку и Николаевская область вошла в перечень областей, в которых обнаружили коронавирус — он не рекомендует туда ехать праздновать Пасху.

Напомним, количество инфицированных COVID-19 в Украине составило 2511 человек.