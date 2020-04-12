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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Николаевской области еще у 3 человек обнаружили коронавирус

В Николаевской области еще у 3 человек обнаружили коронавирус

Киев  •  УНН

 • 16991 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. По состоянию на вечер 12 апреля в Николаевской области зарегистрировано 5 подтвержденных случаев COVID-19. За сутки диагноз подтвердился еще у трех человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.

"Первыми заболели 2 женщины пенсионного возраста, жительницы с. Воронивка Вознесенского района. В настоящее время они находятся на стационарном лечении в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту обнаружения этих случаев проведено эпидемиологическое расследование с применением лабораторных методов исследований, выявлено 3 положительных результата среди контактных. Из них два человека живут в с. Воронивка, одна в Вознесенске.

"Противоэпидемические меры в очаге продолжаются. В настоящее время проведено определение расширенного круга контактных в количестве 17 человек, которые требуют срочного лабораторного обследования", - добавили в пресс-центре Николаевской ОГА.

"Сейчас в инфекционном стационаре находится 15 пациентов с подозрением на COVID-19 и 2 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом "короновирусная инфекция COVID-19", - сообщили в пресс-центре и отметили, что еще 3 человека из обнаруженных контактных получают амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции.

Как сообщал УНН, 11 апреля в Николаевской области зафиксировали два первых случая заболевания коронавирусной болезнью. Таким образом, в Украине не осталось ни одной области, где бы не было зафиксировано болезни.

Напомним, по состоянию на утро 12 апреля в Украине за последние сутки зафиксировали 266 новых случаев коронавируса.

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