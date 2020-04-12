В Николаевской области еще у 3 человек обнаружили коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. По состоянию на вечер 12 апреля в Николаевской области зарегистрировано 5 подтвержденных случаев COVID-19. За сутки диагноз подтвердился еще у трех человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.
"Первыми заболели 2 женщины пенсионного возраста, жительницы с. Воронивка Вознесенского района. В настоящее время они находятся на стационарном лечении в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту обнаружения этих случаев проведено эпидемиологическое расследование с применением лабораторных методов исследований, выявлено 3 положительных результата среди контактных. Из них два человека живут в с. Воронивка, одна в Вознесенске.
"Противоэпидемические меры в очаге продолжаются. В настоящее время проведено определение расширенного круга контактных в количестве 17 человек, которые требуют срочного лабораторного обследования", - добавили в пресс-центре Николаевской ОГА.
"Сейчас в инфекционном стационаре находится 15 пациентов с подозрением на COVID-19 и 2 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом "короновирусная инфекция COVID-19", - сообщили в пресс-центре и отметили, что еще 3 человека из обнаруженных контактных получают амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции.
Как сообщал УНН, 11 апреля в Николаевской области зафиксировали два первых случая заболевания коронавирусной болезнью. Таким образом, в Украине не осталось ни одной области, где бы не было зафиксировано болезни.
Напомним, по состоянию на утро 12 апреля в Украине за последние сутки зафиксировали 266 новых случаев коронавируса.