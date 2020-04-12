В Николаевской области еще у 3 человек обнаружили коронавирус

КИЕВ. 12 апреля. УНН. По состоянию на вечер 12 апреля в Николаевской области зарегистрировано 5 подтвержденных случаев COVID-19. За сутки диагноз подтвердился еще у трех человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.