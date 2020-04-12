Минздрав обнародовал инфографик развития динамики коронавируса в областях Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Министерство здравоохранения Украины опубликовало официальную статистику динамики заболевания COVID-19 в Украине по областям. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram канал Минздрава.
В сообщении пресс-службы Минздрава отмечается, что по состоянию на 12 апреля наиболее стремительное распространение коронавирусной болезни зафиксировано в Черновицкой области (432 случая) и Киеве (416 случаев). На третьем месте — Ивано-Франковская область (291 случай).
“Эти регионы являются лидерами по количеству случаев COVID-19 с самого начала эпидемии”, — отметили в пресс-центре.
“Наименьшее количество случаев зафиксировано в Николаевской (2), Луганской (3) и Черниговской (9) областях. Дольше всего заражение отсутствовало именно в Николаевской области”, — отмечает издание.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Николаевской области еще у 3 человек обнаружили коронавирус
Напомним, по состоянию на утро 12 апреля в Украине за последние сутки зафиксировали 266 новых случаев коронавируса.