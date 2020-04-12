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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 11395 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 26063 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 70658 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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4 марта, 15:53 • 130476 просмотра

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Минздрав обнародовал инфографик развития динамики коронавируса в областях Украины

Минздрав обнародовал инфографик развития динамики коронавируса в областях Украины

Киев  •  УНН

 • 29078 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Министерство здравоохранения Украины опубликовало официальную статистику динамики заболевания COVID-19 в Украине по областям. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram канал Минздрава.

В сообщении пресс-службы Минздрава отмечается, что по состоянию на 12 апреля наиболее стремительное распространение коронавирусной болезни зафиксировано в Черновицкой области (432 случая) и Киеве (416 случаев). На третьем месте — Ивано-Франковская область (291 случай).

“Эти регионы являются лидерами по количеству случаев COVID-19 с самого начала эпидемии”, — отметили в пресс-центре.

“Наименьшее количество случаев зафиксировано в Николаевской (2), Луганской (3) и Черниговской (9) областях. Дольше всего заражение отсутствовало именно в Николаевской области”, — отмечает издание.

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Напомним, по состоянию на утро 12 апреля в Украине за последние сутки зафиксировали 266 новых случаев коронавируса.

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