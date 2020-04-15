В Украине зафиксировано 3764 случая COVID-19, количество смертей превысило 100
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Украине на 9:00 15 апреля зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки приблизился к 400 случаев, одно из самых высоких значений. В то же время, количество умерших от коронавирусной инфекции в стране достигло 108 человек, при этом выздоровели 143 человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая", - сообщили в Минздраве.
При этом в ЦОЗ уточнили, что на амбулаторном лечении 2145 пациентов. Всего госпитализированы 1368 человек, из них 59 детей.
"В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 108 человек, из них 56 мужчин и 52 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%)", - добавили в ЦОЗ.
На данный момент коронавирусная болезнь, по данным ЦОЗ, обнаружена:
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- Винницкая обл. - 241 случай (12 выздоровели)
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- Волынская обл. - 100 случаев (3 выздоровели)
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- Днепропетровская обл. - 74 случая (8 выздоровели)
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- Донецкая обл. - 12 случаев (1 выздоровел)
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- Житомирская обл. - 130 случаев (1 выздоровел)
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- Закарпатская обл. - 110 случаев (12 выздоровели)
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- Запорожская обл. - 99 случаев (12 выздоровели)
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- Ивано-Франковская обл. - 356 случаев (18 выздоровели)
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- Киев - 612 случаев;
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- Киевская обл. - 230 случаев (12 выздоровели)
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- Кировоградская обл. - 192 случая;
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- Львовская обл. - 152 случая (6 выздоровели)
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- Луганская обл. - 4 случая;
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- Николаевская обл. - 14 случаев;
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- Одесская обл. - 70 случаев;
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- Полтавская обл. - 27 случаев (3 выздоровели)
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- Ровенская обл. - 173 случая (8 выздоровели)
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- Сумская обл. - 77 случаев (2 выздоровели)
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- Тернопольская обл. - 287 случаев (15 выздоровели)
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- Харьковская обл. - 25 случаев (1 выздоровел)
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- Херсонская обл. - 41 случай (1 выздоровел)
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- Хмельницкая обл. - 34 случая (3 выздоровели)
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- Черкасская обл. - 105 случаев (4 выздоровели)
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- Черновицкая обл. - 589 случаев (21 выздоровел)
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- Черниговская обл. - 10 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 апреля 2020 года в Центр поступило 1213 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 13187 сообщений о подозрении на COVID-19, добавили в Минздраве.
Напомним, на утро 14 апреля в Украине было зафиксировано 3372 случая COVID-19, из них 98 летальных.