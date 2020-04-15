В Украине зафиксировано 3764 случая COVID-19, количество смертей превысило 100

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Украине на 9:00 15 апреля зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки приблизился к 400 случаев, одно из самых высоких значений. В то же время, количество умерших от коронавирусной инфекции в стране достигло 108 человек, при этом выздоровели 143 человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.