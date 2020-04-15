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Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевалила за 2 млн осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Станом на 17:20 середи, загальна кількість людей, у яких було підтверджено захворювання, викликане коронавірусною інфекцією, складає 2 млн 984 особи. Кількість померлих від захворювання, викликаного новим типом коронавірусу SARS-CoV-2, у світі складає 128 071 особа. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Найбільше у світі смертей зафіксовано у США – 26 059 осіб, Італії – 21 067 осіб, в Іспанії – 18 579 і Франції - 15 729. У Китаї загалом - 3345 померлих, а за останню добу померло дві особи.

Водночас, одужали від вірусу 501 206 осіб.

Нагадаємо, в Україні, станом на 9 годину 15 квітня, зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу наблизився до 400 випадків - одне з найвищих значень. Водночас, кількість померлих від коронавірусної інфекції в Україні складає 108 осіб, при цьому одужали - 143 людини.

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