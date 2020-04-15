Количество инфицированных коронавирусом в мире перевалило за 2 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. По состоянию на 17:20 среды, общее количество людей, у которых было подтверждено заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией, составляет 2 млн 984 человека. Количество умерших от заболевания, вызванного новым типом коронавируса SARS-CoV-2, в мире составляет 128 071 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 26 059 человек, в Италии - 21 067 человек, в Испании - 18 579 и Франции - 15 729. В Китае в целом - 3345 умерших, а за последние сутки умерло два человека.
В то же время, выздоровели от вируса 501206 человек.
Напомним, в Украине, по состоянию на 9:00 15 апреля, зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки приблизился к 400 случаям - одно из самых высоких значений. В то же время, количество умерших от коронавирусной инфекции в Украине составляет 108 человек, при этом выздоровели - 143 человека.