Количество инфицированных коронавирусом в мире перевалило за 2 млн человек

КИЕВ. 15 апреля. УНН. По состоянию на 17:20 среды, общее количество людей, у которых было подтверждено заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией, составляет 2 млн 984 человека. Количество умерших от заболевания, вызванного новым типом коронавируса SARS-CoV-2, в мире составляет 128 071 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).