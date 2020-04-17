В Житомире во время Пасхальных праздников запретили посещение церквей

“Мы проводили множество встреч с советом церквей, говорили с настоятелями по одиночке. И я благодарю всех обратившихся к своим прихожанам и тех, кто призвал не приходить в храмы. Это трудное решение но мы должны его принять”, — сказал мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Поэтому исполком запретил прихожанам посещать церкви во время выходных, приходящихся на Пасхальные праздники.

Кроме того, исполком рекомендует священнослужителям обратиться к прихожанам и призвать их не приходить в церкви на Пасху. Вместе с тем, священникам разрешено проводить службу Божью и транслировать ее всем желающим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Пасху за безопасностью будут следить 22 тыс. правоохранителей — Клименко

Ответственность за нарушение условий карантина будет возложена на настоятелей храмов.

Вместе с тем муниципальная инспекция будет контролировать соблюдение этих мер. А правоохранители будут помогать и обеспечивать правопорядок.

Ранее как предстоятель ПЦУ Епифаний, так и глава УГКЦ Святослав призвали встретить Пасху онлайн.

По состоянию на вечер 16 апреля на Житомирщине зафиксировано 177 случаев COVID-19. А согласно последним данным Минздрава в Украине всего зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 116 — летальные. Всего в мире заболело более 2 млн человек.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.