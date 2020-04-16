На Житомирщині зафіксовано 177 випадків COVID-19

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Станом на вечір 16 квітня в Житомирській області загалом зафіксовано 177 випадків коронавірусної інфекції. За четвер вірусологічна лабораторія Житомирського обласного лабораторного центру підтвердила COVID-19 ще у 15 жителів області, 11 з яких житомиряни. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Житомирської ОДА.