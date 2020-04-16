На Житомирщині зафіксовано 177 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Станом на вечір 16 квітня в Житомирській області загалом зафіксовано 177 випадків коронавірусної інфекції. За четвер вірусологічна лабораторія Житомирського обласного лабораторного центру підтвердила COVID-19 ще у 15 жителів області, 11 з яких житомиряни. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Житомирської ОДА.
“Станом на 22:00 16 квітня 2020 року на Житомирщині лабораторно підтвердженими є 177 випадки COVID-19”, — йдеться у повідомленні.
Так, нові випадки 16 квітня зареєстровано в таких містах Житомирщини:
11 випадків у Житомирі (жінка, 35 років; чоловік, 18 років; жінка, 61 рік; чоловік, 31 рік; хлопчик, 1 рік; чоловік, 55 років; чоловік, 29 років; жінка, 44 роки; жінка, 68 років; жінка, 31 рік; чоловік, 67 років);
2 випадки у Черняхові (чоловік, 67 років; жінка, 49 років);
1 випадок у Коростені (жінка, 29 років);
1 випадок у Новограді-Волинському (жінка, 27 років).
“Найбільшим осередком з підтвердженим COVID-19 є Коростень, де такий діагноз має 54 жителя міста. У Житомирі кількість хворих також зросла — до 42 пацієнта. Досить багато інфікованих й у Бердичеві — 29 осіб та у Малині — 22 особи”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в зазначеній області коронавірус зафіксовано вже у 12 районах: Радомишльський, Житомирський, Бердичівський, Малинський, Коростенський, Черняхівський, Новоград-Волинський, Овруцький, Коростишівський, Пулинський, Хорошівський та Лугинський.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 116 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2 млн осіб.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.